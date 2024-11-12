Первый вице-президент Ирана пригласил наследного принца Саудовской Аравии посетить Иран

Первый вице-президент, посетивший Эр-Рияд для участия и выступления на чрезвычайном саммите Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств по вопросу осуждения агрессии израильского режима, в ходе двусторонней встречи в понедельник вечером с Мухаммедом бен Салманом обсудил шаги, предпринятые для укрепления добрососедских отношений между двумя странами, а также пути прекращения агрессии Израиля и оказания помощи народу Палестины и Ливана.

На этой встрече, где первый вице-президент был тепло встречен наследным принцем Саудовской Аравии, он, поблагодарив за достойный прием на саммите в Эр-Рияде, сказал: «В последние месяцы открылся новый путь для развития и расширения контактов и взаимодействия между двумя странами, и этот путь необратим».

В ходе этой встречи, прошедшей в дружеской атмосфере, первый вице-президент передал приветствие президента и пригласил наследного принца Саудовской Аравии посетить Иран.

Первый вице-президент добавил: «Страны региона должны, заняв единую и решительную позицию и предприняв скоординированные действия, предотвратить продолжение геноцида в Газе и расширение агрессии израильского режима в регионе».

Он также добавил: «Хотя враги, такие как Израиль и его покровители, могут быть недовольны добрососедскими отношениями между Ираном и Саудовской Аравией и препятствовать им, мы считаем эти отношения важными и необходимыми для народов двух стран, а также для региона и всего исламского мира, и с надеждой смотрим на развитие тесного и всеобъемлющего сотрудничества».