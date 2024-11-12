Иран и Сирия намерены противостоять Израилю и предотвратить распространение напряженности на весь регион

11 ноября 2024 года Али Акгар Хаджи встретился и провел переговоры с ведущим переговорщиком Сирии и его делегацией в Астане, столице Казахстана.

В ходе этой двусторонней встречи, состоявшейся в рамках XXII международных встреч астанинского процесса в столице Казахстана, стороны обсудили последнюю ситуацию в регионе, политические и полевые события в Сирии, особенно в свете преступлений и агрессивных нападений израильского режима в регионе.

Старший советник министра иностранных дел Ирана, подчеркнув продолжение всесторонней поддержки Исламской Республики Иран Сирии и сопротивления оккупации и подстрекательству к войне израильского режима, назвал эту принципиальную позицию направленной на поддержание мира и стабильности в регионе и защиту национальной безопасности стран региона.

Он также указал на давние устойчивые отношения между двумя странами и подчеркнул решимость двух стран продолжать и расширять сотрудничество, особенно в противодействии преступлениям преступной группировки израильского режима и предотвращении распространения напряженности на весь регион.