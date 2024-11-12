12 нояб. 2024 г., 13:11
Новости ID: 85657366
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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После формирования администрации Нетаньяху в конце 2022 года число евреев, эмигрировавших из Израиля, выросло на 42%

12 нояб. 2024 г., 13:11
Новости ID: 85657366
После формирования администрации Нетаньяху в конце 2022 года число евреев, эмигрировавших из Израиля, выросло на 42%

Тегеран, 12 ноября, ИРНА – Статистические данные, опубликованные израильским режимом, свидетельствуют о 42-процентном увеличении числа израильтян, эмигрировавших из Израиля после формирования администрации Биньямина Нетаньяху в конце 2022 года.

Как сообщает израильский новостной сайт «Ynet», данные Центрального статистического бюро Израиля показывают увеличение числа израильтян, принявших решение покинуть Израиль в периоде от 1948 года до начала геноцидной войны израильского режима в Газе 7 октября 2023 года.

Данное новостное издание, ссылаясь на Институт социально-экономических исследований «Шориш» и данные Центрального статистического бюро Израиля, заявляет, что число израильтян, выбравших продолжить жизнь за пределами Израиля после формирования нынешнего правительства Нетаньяху, увеличилось на 42%.

Согласно этим данным, с момента формирования правительства Нетаньяху в конце 2022 года до 7 октября 2023 года число израильтян, покинувших оккупированную Палестину, выросло с 17 520 до 24 900 человек.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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