12 нояб. 2024 г., 12:53
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Новости ID: 85657324
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Необходимо достичь честного перемирия в Газе и Ливане, заявил вице-президент Ирана

12 нояб. 2024 г., 12:53
Новости ID: 85657324
Необходимо достичь честного перемирия в Газе и Ливане, заявил вице-президент Ирана

Тегеран, 12 ноября, ИРНА – Угнетенное население Газы и Ливана находится в тревожной ситуации. Необходимо предоставить им гуманитарную помощь и установить честное перемирие. Такое заявление сделал сегодня первый вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф.

«Саммит был проведен по предложению Ирана, и, к счастью, главы исламских и арабских стран замечательно приветствовали его», - заявил корреспондентам первый вице-президент Ирана относительно внеочередного совместного саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ).

Как отметил иранский дипломат, проведение данного саммита в условиях продолжающейся агрессии со стороны сионистского режима было необходимым, и в результате была принята хорошая и всеобъемлющая резолюция.

«Угнетенное население Газы и Ливана находится в тревожной ситуации. Необходимо предоставить им гуманитарную помощь и установить честное перемирие», - сказал он, подчеркнув, что мир должен прийти к выводу о том, что сионистский режим должен быть наказан.

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