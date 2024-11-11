Иран предупреил об экспансионистских целях Израиля в Сирии

Об этом заявил во время встречи с Мустафой Юрдакулом, старшим переговорщиком Турции в Астане в понедельник на полях22-го раунда астанинских переговоров по Сирии.
Хаджи подчеркнул важность регионального сотрудничества для разработки сильной стратегии противодействия экспансионистским целям Израиля в Сирии и за ее пределами.
Глава делегации Турции, в свою очередь, выразил обеспокоенность последствиями израильских авиаударов по Сирии и призвал к немедленному прекращению агрессии.
На отдельной встрече Хаджи также поговорил с Александром Лаврентьевым, специальным представителем России по Сирии и главой российской переговорной группы в Астане.
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