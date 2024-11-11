11 нояб. 2024 г., 18:04
Journalist ID: 2177
??????? ID: 85656603
T T
0 Persons

Иран предупреил об экспансионистских целях Израиля в Сирии

11 нояб. 2024 г., 18:04
??????? ID: 85656603
Иран предупреил об экспансионистских целях Израиля в Сирии

Тегеран, 11 ноября. ИРНА — Старший советник министра иностранных дел Ирана Али Асгар Хаджи, предостерег региональные державы от экспансионистских амбиций израильского режима, особенно в Сирии.

Об этом заявил во время встречи с Мустафой Юрдакулом, старшим переговорщиком Турции в Астане в понедельник на полях22-го раунда астанинских переговоров по Сирии.

Хаджи подчеркнул важность регионального сотрудничества для разработки сильной стратегии противодействия экспансионистским целям Израиля в Сирии и за ее пределами.

Глава делегации Турции, в свою очередь, выразил обеспокоенность последствиями израильских авиаударов по Сирии и призвал к немедленному прекращению агрессии.

На отдельной встрече Хаджи также поговорил с Александром Лаврентьевым, специальным представителем России по Сирии и главой российской переговорной группы в Астане.

0 Persons

??? ???????????

You are replying to: .