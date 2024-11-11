За 45 дней массированного вторжения в Ливан Израиль не смог взять ни одной деревни

Мухаммед Афиф заявил, что, вопреки заявлениям министра обороны Израиля, ракетные резервы ливанского движения «Хезболла» полны, и что это движение впервые использовало ракеты «Фатих». «Мы будем атаковать сионистский режим каждый день, и мы полностью готовы на всех фронтах», заявил он.

Афиф также отметил, что международная солидарность с Палестиной возросла. Он высоко оценил публичные демонстрации в разных странах, включая Нидерланды. «Израиль движется к краху в общественном мнении и в мире и теперь потерял свою популярность». - сказал он.

Афиф также высоко оценил жертвы ливанской армии и сказал: «Ливанская армия поддерживает национальную безопасность, и попытки подорвать наши отношения с этим важным институтом будут бесплодными». он отметил.

Представитель движения «Хезболла» заявил, что моджахеды сопротивления удивили сионистского врага своими инициативами, и «Хезболла» добилась стабильности под руководством шейха Наима Касема.