В Амстердаме задержали 50 участников пропалестинской демонстрации

Полиция Нидерландов сообщила, что более 300 участников пропалестинской демонстрации, которые проигнорировали запрет на проведение митингов в Амстердаме 10 ноября, были выдворены с места протеста, а 50 человек задержаны.

Сообщается, что в ходе демонстрации в Амстердаме, столице Нидерландов, более сотни протестующих собрались на площади Дам и скандировали лозунги «Свободу Палестине» и «Амстердам говорит нет геноциду».

Корреспондент Reuters, находившийся на месте, сообщил о насильственных задержаниях ряда протестующих и указал, что полиция использовала силу, таща их по земле.