11 нояб. 2024 г., 14:42
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Новости ID: 85656393
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В Амстердаме задержали 50 участников пропалестинской демонстрации

11 нояб. 2024 г., 14:42
Новости ID: 85656393
В Амстердаме задержали 50 участников пропалестинской демонстрации

Тегеран, 11 ноября, ИРНА – Полиция Амстердама сообщила о задержании 50 участников пропалестинской акции протеста и выдворении 340 человек из города за проведение мирного протеста за освобождение Палестины.

Полиция Нидерландов сообщила, что более 300 участников пропалестинской демонстрации, которые проигнорировали запрет на проведение митингов в Амстердаме 10 ноября, были выдворены с места протеста, а 50 человек задержаны.

Сообщается, что в ходе демонстрации в Амстердаме, столице Нидерландов, более сотни протестующих собрались на площади Дам и скандировали лозунги «Свободу Палестине» и «Амстердам говорит нет геноциду».

Корреспондент Reuters, находившийся на месте, сообщил о насильственных задержаниях ряда протестующих и указал, что полиция использовала силу, таща их по земле.

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