Багаи: США за последние четыре года продолжали проводить враждебную политику в отношении Ирана

Американская модель голосования связана с самими США, но важна деятельность Вашингтона в отношении региона и Ирана, сказал Багаи в понедельник во время своего еженедельного пресс-брифинга в Тегеране.

"Враждебная политика США в отношении Ирана продолжалась в течение последних четырех лет, и администрация США не выполнила свои обязательства и предвыборные обещания относительно ядерной сделки Ирана, известной как СВПД", добавил он.

"Мы также знаем, что главной причиной продолжения израильских преступлений в Газе и Ливане является поддержка Соединенными Штатами режима, который продолжал поставлять оружие Израилю и препятствовал принятию резолюций и заявлений против режима в международных органах", отметил представитель МИД.

"Регион и все страны мира следят за поведением предыдущей и новой администрации США", сказал он, добавив, что международное сообщество ожидает, что геноциду и преступлениям сионистского режима будет положен конец.

"Исламская Республика категорически осуждает недавний теракт в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан", заявил представитель, отметив, что такой теракт не подорвет волю иранской нации.

На вопрос корреспондента о недавнем решении Украины расторгнуть соглашение о воздушном сообщении с Ираном из-за предполагаемой передачи иранских ракет в Россию, в то время как президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что нет никакой информации о том, что Иран отправляет ракеты в Россию, Багаи сказал, что замечания Зеленского были «очень очевидными».

Представитель иранского МИД также опроверг обвинения в том, что Иран поставлял ракеты в Украину, заявив, что санкции Европы основаны на шатком фундаменте.

"Американцы сделали аналогичное заявление и ввели запрет на авиасообщение против Ирана и, конечно же, против народа нашей страны", добавил он.

Что касается обвинений, выдвинутых против Ирана Соединенными Штатами в попытках Ирана убить избранного президента Дональда Трампа, Багаи сказал, что прискорбно, что соответствующие американские власти так легко ставят под угрозу свой авторитет, поднимая вопросы, не имеющие под собой реальной основы.

Он сказал, что США сделали аналогичное заявление в октябре 2011 года о том, что Иран пытался убить высокопоставленного регионального чиновника, и это обвинение, по словам представителя, было направлено на создание разногласий между Ираном и этой страной в регионе.

Багаи охарактеризовал такие меры США как «установку мин» в дипломатических отношениях между странами.