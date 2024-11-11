11 нояб. 2024 г., 12:27
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Нетаньяху работает в подвале своего офиса из-за страха перед атаками дронов

11 нояб. 2024 г., 12:27
??????? ID: 85656177
Нетаньяху работает в подвале своего офиса из-за страха перед атаками дронов

Тегеран, 11 ноября, ИРНА – В эти дни премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит рабочее время в защищенной комнате в подвале своего офиса из-за опасности атак дронов. Об этом сообщили в воскресенье вечером израильские СМИ.

Согласно сообщениям израильских СМИ, после атаки беспилотника «Хезболлы» на резиденцию премьер-министра Нетаньяху в Кейсарии, службы безопасности рекомендовали ему не оставаться на одном месте.

19 октября 2024 года израильские СМИ сообщили об атаке беспилотника «Хезболлы» на резиденцию премьер-министра Израиля. Согласно сообщениям, вблизи резиденции Нетаньяху были размещены многочисленные машины скорой помощи и полицейские силы.

11-й канал израильского телевидения сообщил, что беспилотник, пролетев 70 километров из Ливана, прямо атаковал резиденцию премьер-министра Израиля.

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