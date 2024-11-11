11 нояб. 2024 г., 09:40
Journalist ID: 5621
??????? ID: 85655888
T T
0 Persons

????

Иран решительно осудил атаку Израиля на жилое здание в Дамаске

11 нояб. 2024 г., 09:40
??????? ID: 85655888
Иран решительно осудил атаку Израиля на жилое здание в Дамаске

Тегеран, 11 ноября, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи самым решительным образом осудил агрессивную атаку сионистского режима, произошедшую в воскресенье, 10 ноября, на жилое здание в районе Зайнабия в пригороде Дамаска. Данная атака привела к гибели и ранениям ряда невинных граждан Сирии.

В воскресенье вечером, 10 ноября, официальный представитель МИД Ирана, указывая на повторяющиеся военные нападения оккупационного режима на территориальную целостность и национальный суверенитет Сирийской Арабской Республики, а также на продолжающийся геноцид в Газе, проводимый израильским режимом, и агрессию против Ливана, назвал постоянные преступления израильского режима результатом безоговорочной поддержки США и некоторых других европейских стран и назвал эти государства соучастниками геноцида и военных преступлений этого режима.

Иранский дипломат осудил бездействие соответствующих международных организаций в отношении геноцида палестинцев и постоянных агрессий сиониского режима против Ливана и Сирии, призвав мировое сообщество принять действенные меры против израильского режима, включая введение оружейного эмбарго, исключение из ООН и судебное преследование и наказание руководителей этого режима.

0 Persons

????

??? ???????????

You are replying to: .