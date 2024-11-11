Иран решительно осудил атаку Израиля на жилое здание в Дамаске

В воскресенье вечером, 10 ноября, официальный представитель МИД Ирана, указывая на повторяющиеся военные нападения оккупационного режима на территориальную целостность и национальный суверенитет Сирийской Арабской Республики, а также на продолжающийся геноцид в Газе, проводимый израильским режимом, и агрессию против Ливана, назвал постоянные преступления израильского режима результатом безоговорочной поддержки США и некоторых других европейских стран и назвал эти государства соучастниками геноцида и военных преступлений этого режима.

Иранский дипломат осудил бездействие соответствующих международных организаций в отношении геноцида палестинцев и постоянных агрессий сиониского режима против Ливана и Сирии, призвав мировое сообщество принять действенные меры против израильского режима, включая введение оружейного эмбарго, исключение из ООН и судебное преследование и наказание руководителей этого режима.