11 нояб. 2024 г., 05:06
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Новости ID: 85655714
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Пять членов "Басидж" погибли в провинции Систан и Белуджистан в результате теракта

11 нояб. 2024 г., 05:06
Новости ID: 85655714
Пять членов "Басидж" погибли в провинции Систан и Белуджистан в результате теракта

Тегеран, 11 ноября. ИРНА — Пять членов вооруженного подразделения "Басидж" КСИР погибли в результате теракта в городе Сараван в провинции Систан и Белуджистан.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в заявлении сообщило о гибели пяти членов «Басидж», которые являются добровольческими силами в составе КСИР в результате теракта в городе Сараван в провинции Систан и Белуджистан.

В заявлении говорится, что они погибли в результате нападения боевиков в районе Сиркан города Сараван.

Также говорится, что ведется розыск террористов.

Тем временем в заявлении говорится, что член КСИР майор Саид Парвиннежад скончался от ран, полученных в столкновениях с террористами «Джейш аль-Адль» в пятницу, 8 ноября.

Парвиннежад погиб в воскресенье вечером из-за ранений в голову. Он был ранен в ходе столкновений в районе Фирузабад города Расак в провинции Систан и Белуджистан.

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