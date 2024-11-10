Старший сын Трампа угрожал и издевался над Зеленским: «Твоя пенсия скоро закончится»

Как сообщает сайт «Телеграф», Дональд Трамп-младший, старший сын избранного президента США, высмеял Украину и Владимира Зеленского из-за возможной потери американской помощи в случае возвращения его отца в Белый дом.

Дональд Трамп-младший опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео с Зеленским, намекая на то, что тот может скоро лишиться помощи Вашингтона Киеву.

В опубликованном им видео Зеленский и бывший президент США Трамп показаны в одном кадре. Камера постепенно приближается к президенту Украины с печальным выражением лица, после чего изображение становится черно-белым, и сверху на Зеленского падают долларовые купюры.

К видео прилагается сообщение: «Мнение: осталось 38 дней до того, как ты лишишься своей пенсии».