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Нетаньяху официально взял на себя ответственность за взрывы пейджеров в Ливане и убийство Насраллаха

10 нояб. 2024 г., 19:21
Новости ID: 85655539
Нетаньяху официально взял на себя ответственность за взрывы пейджеров в Ливане и убийство Насраллаха

Тегеран, 10 ноября, ИРНА - Премьер-министр израильского режима на еженедельном заседании кабинета официально взял на себя ответственность за взрывы пейджеров в Ливане и убийство бывшего генерального секретаря движения Хезболла.

Израильское радио и телевидение сообщили, что Биньямин Нетаньяху, премьер-министр этого режима, на еженедельном заседании кабинета, взяв на себя ответственность за взрывы пейджеров в Ливане, сказал: «Я не послушал предупреждений некоторых о том, что Вашингтон будет против этой операции, и утверждений о нежелании Америки сотрудничать».

Он добавил: «Операция по подрыву пейджеров и убийство Насраллаха были проведены несмотря на протесты высокопоставленных чиновников силовых структур».

Нетаньяху также сказал: «Некоторые министры возражали против решений, которые я утвердил, таких как убийство Хасана Насраллаха и наземное вторжение в Рафах».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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