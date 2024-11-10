Нетаньяху официально взял на себя ответственность за взрывы пейджеров в Ливане и убийство Насраллаха

Израильское радио и телевидение сообщили, что Биньямин Нетаньяху, премьер-министр этого режима, на еженедельном заседании кабинета, взяв на себя ответственность за взрывы пейджеров в Ливане, сказал: «Я не послушал предупреждений некоторых о том, что Вашингтон будет против этой операции, и утверждений о нежелании Америки сотрудничать».

Он добавил: «Операция по подрыву пейджеров и убийство Насраллаха были проведены несмотря на протесты высокопоставленных чиновников силовых структур».

Нетаньяху также сказал: «Некоторые министры возражали против решений, которые я утвердил, таких как убийство Хасана Насраллаха и наземное вторжение в Рафах».