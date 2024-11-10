10 нояб. 2024 г., 18:40
Новости ID: 85655504
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Больные иранские дети умирают из-за санкций, введенных в отношении лекарств

10 нояб. 2024 г., 18:40
Новости ID: 85655504
Больные иранские дети умирают из-за санкций, введенных в отношении лекарств

Тегеран, 10 ноября, ИРНА – Министр юстиции, осуждая несправедливые санкции США и западных стран против Исламской Республики Иран, заявил, что иранские дети годами являются жертвами войны, агрессии и несправедливых санкций США и их союзников.

Амин Хосейн Рахими, посетивший Колумбию для участия в Международной конференции по прекращению насилия в отношении детей, в ходе этой конференции встретился и побеседовал с Наджибом Молой Маджидом, специальным представителем Генерального секретаря ООН по вопросу насилия в отношении детей.

Министр юстиции, выражая сожаление по поводу различных форм насилия в отношении детей, самым ужасающим примером которого являются зверские нападения израильского режима на детей в Газе и Ливане, заявил: «Исламская Республика Иран осуждает антигуманные действия Израиля и надеется, что под руководством ООН и при усилиях других стран мы как можно скорее увидим прекращение этого насилия и международное наказание виновных в этих преступлениях».

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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