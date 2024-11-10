Нью-йоркская полиция арестовала сторонников Палестины

Веб-сайт газеты New York Post сообщил, что 60 антиизраильских протестующих вместе со своими детьми собрались вчера перед домом сенатора Чака Шумера в районе Бруклина, Нью-Йорк. Полицейские быстро вступили в конфликт с протестующими, разогнали их и перекрыли дорогу к дому Шумера.

По сообщению этого правоконсервативного СМИ, пока дети рисовали картины «сионистских хулиганов», протестующие призвали Дональда Трампа сократить финансовую помощь Тель-Авиву.

New York Post написала, что некоторые протестующие скандировали: «Шумер, Шумер, увидишь, Палестина будет свободна». Некоторые также держали плакаты с надписью: «Израиль убивает палестинских детей».