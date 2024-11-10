10 нояб. 2024 г., 14:03
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Нью-йоркская полиция арестовала сторонников Палестины

10 нояб. 2024 г., 14:03
??????? ID: 85655257
Нью-йоркская полиция арестовала сторонников Палестины

Тегеран, 10 ноября, ИРНА – Десятки сторонников Палестины, собравшиеся у дома лидера демократов в Сенате, чтобы призвать избранного президента-республиканца сократить финансовую помощь Израилю, подверглись нападению полиции, и некоторые из них были арестованы.

Веб-сайт газеты New York Post сообщил, что 60 антиизраильских протестующих вместе со своими детьми собрались вчера перед домом сенатора Чака Шумера в районе Бруклина, Нью-Йорк. Полицейские быстро вступили в конфликт с протестующими, разогнали их и перекрыли дорогу к дому Шумера.

По сообщению этого правоконсервативного СМИ, пока дети рисовали картины «сионистских хулиганов», протестующие призвали Дональда Трампа сократить финансовую помощь Тель-Авиву.

New York Post написала, что некоторые протестующие скандировали: «Шумер, Шумер, увидишь, Палестина будет свободна». Некоторые также держали плакаты с надписью: «Израиль убивает палестинских детей».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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