Украина атаковала Москву, используя не менее 25 беспилотников

Сергей Собянин, мэр Москвы, заявил, что 25 украинских беспилотников были перехвачены и уничтожены над районами Раменское и Коломна в Москве, а также над городом Домодедово в юго-западной части Москвы.

По последним данным, население Москвы составляет более 21 миллиона человек.

Мэр Москвы добавил в своем телеграм-канале: «по предварительным данным, жертв и разрушений нет, однако службы экстренной помощи находятся на местах».

Раменский район расположен примерно в 45 километрах к юго-востоку от Кремля. Согласно сообщениям, в последний раз он подвергался атаке в рамках одной из крупнейших атак Украины на российскую столицу с использованием 20 беспилотников в сентябре.

Российское агентство воздушного транспорта также сообщило в своем телеграм-канале, что для обеспечения безопасности гражданских рейсов введены временные ограничения на работу двух аэропортов — Домодедово и Жуковский. Срок действия ограничений пока неизвестен.