Французские медработники провели акцию солидарности с палестинцами сектора Газа

Во время демонстрации участники легли на землю, чтобы выразить свою солидарность с работниками здравоохранения в больницах северной Газы, в частности с больницей «Камаль Адван», которая уже более месяца находится под строгой блокадой израильской армии и подвергается постоянным атакам этого режима, воспроизводя сцену геноцида палестинцев.

Министерство здравоохранения Палестины сообщило о четырех израильских атаках на сектор Газа за последние 24 часа, в результате которых погибло 44 человека и 81 получил ранения.

Число погибших в секторе Газа с 7 октября 2023 года достигло трагической цифры 43 552 человек, а 102 765 человек получили ранения.