Север Газы, помимо этнической чистки, подвергается голоду

Глава БАПОР заявил, что север сектора Газа, который уже более месяца подвергается геноциду и этнической чистке со стороны израильского режима, в настоящее время сталкивается с голодом.

«Израиль использует голод как оружие, лишая жителей сектора Газа доступа к основным жизненным потребностям, включая продовольствие, - сказал Лаззарини. - Поступающая в Газу гуманитарная помощь недостаточна и покрывает лишь 6% ежедневных потребностей палестинцев».

Глава агентства призвал к срочным мерам в связи с голодом на севере сектора Газа и подчеркнул, что для увеличения гуманитарной помощи сектору Газа необходимо проявить политическую волю.