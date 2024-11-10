10 нояб. 2024 г., 11:18
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Новости ID: 85654961
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Север Газы, помимо этнической чистки, подвергается голоду

10 нояб. 2024 г., 11:18
Новости ID: 85654961
Север Газы, помимо этнической чистки, подвергается голоду

Тегеран, 10 ноября, ИРНА – Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини предупредил о серьезной угрозе голода на севере сектора Газа и призвал к принятию срочных мер.

Глава БАПОР заявил, что север сектора Газа, который уже более месяца подвергается геноциду и этнической чистке со стороны израильского режима, в настоящее время сталкивается с голодом.

Север Газы, помимо этнической чистки, подвергается голоду

«Израиль использует голод как оружие, лишая жителей сектора Газа доступа к основным жизненным потребностям, включая продовольствие, - сказал Лаззарини. - Поступающая в Газу гуманитарная помощь недостаточна и покрывает лишь 6% ежедневных потребностей палестинцев».

Глава агентства призвал к срочным мерам в связи с голодом на севере сектора Газа и подчеркнул, что для увеличения гуманитарной помощи сектору Газа необходимо проявить политическую волю.

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