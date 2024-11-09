9 нояб. 2024 г., 21:15
??????? ID: 85654512
T T
0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

????

Аракчи: Иран уважает право американского народа выбирать желаемого президента

9 нояб. 2024 г., 21:15
??????? ID: 85654512
Аракчи: Иран уважает право американского народа выбирать желаемого президента

Тегеран, 9 ноября, ИРНА - Заместитель министра иностранных дел, подчеркнув, что американский народ принял свое решение, добавил, что Иран уважает право американского народа выбирать желаемого президента; предстоящий путь также является «выбором», и этот выбор начинается с «уважения».

Аббас Аракчи в субботу написал в социальной сети X: «Помните ли вы убийство Исмаила Хания сразу после инаугурации нашего президента? Все знают, кто и почему это сделал».

Он добавил: «Сейчас, после очередных выборов, создан новый сценарий с аналогичной целью: но поскольку на самом деле убийцы нет, сценаристы написали банальную комедию. Какой здравомыслящий человек может поверить, что предполагаемый убийца сидит в Иране и общается с ФБР онлайн?»

Арагчи продолжил: «Здесь есть факты, которые следует учитывать».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

????

Похожие новости

??? ???????????

You are replying to: .