Аракчи: Иран уважает право американского народа выбирать желаемого президента

Аббас Аракчи в субботу написал в социальной сети X: «Помните ли вы убийство Исмаила Хания сразу после инаугурации нашего президента? Все знают, кто и почему это сделал».

Он добавил: «Сейчас, после очередных выборов, создан новый сценарий с аналогичной целью: но поскольку на самом деле убийцы нет, сценаристы написали банальную комедию. Какой здравомыслящий человек может поверить, что предполагаемый убийца сидит в Иране и общается с ФБР онлайн?»

Арагчи продолжил: «Здесь есть факты, которые следует учитывать».