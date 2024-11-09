Армия: возведение заграждений на границах страны законно и соответствует международным договорам.

В интервью ИРНА, касающемся состояния Сухопутных войск, границ и вопроса о строительстве заграждений, генерал-майор Немати сказал: «Сухопутные войска армии Исламской Республики Иран совместно с пограничными войсками обеспечили устойчивую безопасность на протяжении примерно 1600 километров восточных, западных, юго-западных и северо-западных границ страны».

Заместитель командующего Сухопутными войсками продолжил: «Что касается вопроса о заграждении границ, то вооруженные силы, используя меры, принятые командованием и при поддержке других ветвей власти, включили заграждение границ в план своих действий».