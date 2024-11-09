9 нояб. 2024 г., 21:03
Новости ID: 85654504
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Армия: возведение заграждений на границах страны законно и соответствует международным договорам.

9 нояб. 2024 г., 21:03
Новости ID: 85654504
Армия: возведение заграждений на границах страны законно и соответствует международным договорам.

Тегеран, 9 ноября, ИРНА – Заместитель командующего Сухопутными войсками армии Ирана, генерал-майор Нузер Немати, сообщил, что с начала реализации плана по укреплению границ на востоке страны было построено 25 километров стены. Он подчеркнул, что заграждение границ внутри страны – это продуманное решение, разрешенное и законное в соответствии со всеми международными договорами.

В интервью ИРНА, касающемся состояния Сухопутных войск, границ и вопроса о строительстве заграждений, генерал-майор Немати сказал: «Сухопутные войска армии Исламской Республики Иран совместно с пограничными войсками обеспечили устойчивую безопасность на протяжении примерно 1600 километров восточных, западных, юго-западных и северо-западных границ страны».

Заместитель командующего Сухопутными войсками продолжил:  «Что касается вопроса о заграждении границ, то вооруженные силы, используя меры, принятые командованием и при поддержке других ветвей власти, включили заграждение границ в план своих действий».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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