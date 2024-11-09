58% израильтян больше не доверяют Нетаньяху

Результаты опроса, проведённого 12-м каналом израильского телевидения, показали, что 55% израильтян считают, что война в Газе будет продолжаться из-за политических интересов.

После увольнения Галанта с поста министра обороны 58% израильтян больше не доверяют премьер-министру.

Кроме того, 62% израильтян считают, что новый министр обороны Исраэль Кац не подходит для этой должности.

Согласно опросу 12-го канала, 45% израильтян пессимистично настроены в отношении будущего Израиля как демократического государства.