Галибаф: смерть Сейеда Хасана Насраллаха показала бесплодность примирения с сионистской бандой преступников

Мохаммад-Багир Галибаф сегодня на международном симпозиуме «Школа Насраллаха» заявил: «сорок дней мы скорбим о потере нашего дорогого брата, Сейеда, любимого лидера сопротивления. Чтобы из этой скорби извлечь ещё больше сил для движения вперёд, мы должны понять, какую бесценную жемчужину мы потеряли».

Спикер парламента продолжил: «смерть верующего и борца Насраллаха не является поражением ни для него самого, ни для фронта сопротивления. Его смерть как никогда раньше снимает маски с его адских убийц и показывает уродливость и бесплодность примирения с этой преступной, злодейской и дьявольской бандой».

Галибаф подчеркнул: «Насраллах с самого начала операции «Буря Аль-Аксы» стоял плечом к плечу с бойцами ХАМАС и верил, что нет более праведной войны, чем борьба с сионистами».

Он сказал: «Насраллах как лидер Хезболлы никогда не говорил, что «Буря Аль-Аксы» — это палестинский или суннитский вопрос, он рассматривал его как вопрос сопротивления, ислама и человечности, и с полной отдачей бросил Хезболлу в эту битву, пожертвовав собой ради идеала сопротивления».

Галибаф добавил: «Сейед Хасан Насраллах и его соратники были фактором мира и стабильности не только в Западной Азии, но и, без преувеличения, во всём мире».