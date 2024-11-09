Аракчи: если война распространится, её пагубные последствия не ограничатся регионом Западной Азии

Аббас Аракчи сегодня утром на международном симпозиуме «Школа Насраллаха» в зале заседаний глав государств, воздав должное памяти павших героев и лидеров сопротивления, заявил: «сегодня мы собрались, чтобы почтить память Сейеда Хасана Насраллаха, этого великого и стойкого лидера сопротивления; личности, которая не только для Ливана, но и для всего исламского мира и всех свободолюбивых народов стала символом сопротивления, мужества и стойкости перед лицом несправедливости и агрессии».

Он продолжил: «Сейед Хасан Насраллах, передовой и неутомимый лидер, смог кардинально изменить региональные расклады. В современном мире, где международные отношения становятся всё более сложными и многогранными, Насраллах, благодаря глубокому пониманию международных отношений и баланса сил, смог превратить сопротивление в влиятельный фактор в региональных и даже глобальных раскладах. Он учил тому, как можно сопротивляться, двигаться вперёд и оказывать влияние, не завися от великих держав».

Аракчи добавил: «в эпоху, когда СМИ стали главным полем информационной войны, мученик Насраллах, осознавая мощь СМИ, сыграл беспрецедентную роль в разоблачении заговоров и информировании общественности. Борьба с информационной войной и искажёнными версиями событий требует независимых и ответственных СМИ».