Израильская атака на школу в Газе унесла жизни 5 человек

Школа "Фахд ас-Сабах", расположенная в восточной части города Газа и служившая убежищем для беженцев, стала мишенью ВВС ЦАХАЛ.

С другой стороны, израильские силы обстреляли район Абу Хаджир, расположенный к северу от лагеря беженцев Аль-Баридж в центральной части сектора Газа. Этот акт агрессии стал продолжением преступления, совершенного сиониским режимом против палаточного лагеря палестинских беженцев на юге сектора Газа. Самолеты израильского режима атаковали лагерь палестинских беженцев на юге сектора Газа, в результате чего погибло три человека и пять получили ранения.