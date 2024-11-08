8 нояб. 2024 г., 18:37
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Министр юстиции: Израиль быть привлечен к ответственности за убийство детей в Ливане и Газе

8 нояб. 2024 г., 18:37
??????? ID: 85653291
Министр юстиции: Израиль быть привлечен к ответственности за убийство детей в Ливане и Газе

Тегеран, 8 ноября, ИРНА – Министр юстиции и глава национального органа по правам детей, выразив обеспокоенность по поводу массового убийства десятков тысяч детей в Газе и Ливане, призвал к судебному преследованию израильского режима и подчеркнул, что эти действия являются ярким примером жесточайшего насилия.

Амин Хосейн Рахими сегодня на международной конференции «Покончить с насилием в отношении детей» в Колумбии заявил: «Я выражаю глубокую озабоченность по поводу перемещения, беспризорности, исчезновения и массового убийства десятков тысяч детей в Газе и Ливане, что является беспрецедентной катастрофой, вопиющим нарушением Конвенции о правах ребенка и ярким примером жесточайшего насилия».

Он добавил: «Исламская Республика Иран, подчеркивая необходимость прекращения насилия израильского режима против детей, призывает всех участников этой конференции незамедлительно уделить серьезное внимание конкретным мерам».

Рахими призвал к четкой квалификации причиненного вреда беззащитным детям Газы и Ливана как военного преступления и к необходимости привлечения к ответственности израильских исполнителей и их покровителей.

Министр юстиции также призвал к созданию специальной рабочей группы для возмещения ущерба, причиненного детям Газы и Ливана.

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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