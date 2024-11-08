Министр юстиции: Израиль быть привлечен к ответственности за убийство детей в Ливане и Газе

Амин Хосейн Рахими сегодня на международной конференции «Покончить с насилием в отношении детей» в Колумбии заявил: «Я выражаю глубокую озабоченность по поводу перемещения, беспризорности, исчезновения и массового убийства десятков тысяч детей в Газе и Ливане, что является беспрецедентной катастрофой, вопиющим нарушением Конвенции о правах ребенка и ярким примером жесточайшего насилия».

Он добавил: «Исламская Республика Иран, подчеркивая необходимость прекращения насилия израильского режима против детей, призывает всех участников этой конференции незамедлительно уделить серьезное внимание конкретным мерам».

Рахими призвал к четкой квалификации причиненного вреда беззащитным детям Газы и Ливана как военного преступления и к необходимости привлечения к ответственности израильских исполнителей и их покровителей.

Министр юстиции также призвал к созданию специальной рабочей группы для возмещения ущерба, причиненного детям Газы и Ливана.