Из Йемена и Ливана по Израилю выпущены ракеты

Израильские источники сообщали, что в результате ракетного обстрела сработала сирена воздушной тревоги в районах Эль-Араба и Мертвого моря.

Сирена воздушной тревоги также слышна в промышленных зонах Ротем и Орон на юге Негева.

Некоторые израильские источники сообщали о запуске баллистической ракеты с территории Йемена, которая достигла юга Израиля.

Сирены воздушной тревоги также сработали в районах Эль-Амари, Айн-Хасаба, Овот, Нот-Хакикер и Айн-Тамар.

Армейское радио Израиля также сообщает о массированном ракетном обстреле с территории Ливана, в результате чего сработала сирена воздушной тревоги в Кирьят-Шмона, Западной Галилее, Хайфе и Акко.