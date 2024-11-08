Из Йемена и Ливана по Израилю выпущены ракеты

Израильские источники сообщали, что в результате ракетного обстрела сработала сирена воздушной тревоги в районах Эль-Араба и Мертвого моря.
Сирена воздушной тревоги также слышна в промышленных зонах Ротем и Орон на юге Негева.
Некоторые израильские источники сообщали о запуске баллистической ракеты с территории Йемена, которая достигла юга Израиля.
Сирены воздушной тревоги также сработали в районах Эль-Амари, Айн-Хасаба, Овот, Нот-Хакикер и Айн-Тамар.
Армейское радио Израиля также сообщает о массированном ракетном обстреле с территории Ливана, в результате чего сработала сирена воздушной тревоги в Кирьят-Шмона, Западной Галилее, Хайфе и Акко.
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