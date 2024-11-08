Организация исламского сотрудничества в Нью-Йорке осудила агрессию Израиля против Ирана

В заявлении, опубликованном в пятницу по местному времени, Организация исламского сотрудничества заявила: «Агрессивные действия израильского режима являются вопиющим нарушением международного права и Устава Организации Объединенных Наций, а также серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Исламской Республики Иран».

Организация исламского сотрудничества также решительно осудила нарушение суверенитета и территориальной целостности Ирака израильским режимом, который использовал воздушное пространство этой страны для совершения агрессивных действий против Исламской Республики Иран.

Организация подчеркнула, что Исламская Республика Иран и другие пострадавшие страны в соответствии с международным правом и Уставом Организации Объединенных Наций имеют неотъемлемое право защищать свой суверенитет, территориальную целостность, безопасность и свой народ.