8 нояб. 2024 г., 12:41
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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ХАМАС: новый закон Кнессета — подтверждение расизма израильского режима

8 нояб. 2024 г., 12:41
??????? ID: 85653156
ХАМАС: новый закон Кнессета — подтверждение расизма израильского режима

Тегеран, 8 ноября, ИРНА – Движение исламского сопротивления Палестины (ХАМАС) в заявлении назвало новый закон парламента израильского режима (Кнессета) ещё одним подтверждением расистского поведения этого режима.

ХАМАС в своём заявлении заявил: «принятие закона о высылке семей палестинцев под предлогом совершения одним из них операции самоподрыва — ещё одно подтверждение расистского поведения этого режима».

В заявлении также говорится: «принятие в Кнессете закона, разрешающего судить и заключать в тюрьму детей младше 14 лет, является явным нарушением международных законов и договоров».

Далее в заявлении ХАМАС говорится: «этот закон нарушает конвенции ООН о правах ребёнка и является преступным шагом со стороны фашистских оккупантов в отношении всех слоёв палестинского народа».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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