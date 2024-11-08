ХАМАС: новый закон Кнессета — подтверждение расизма израильского режима

ХАМАС в своём заявлении заявил: «принятие закона о высылке семей палестинцев под предлогом совершения одним из них операции самоподрыва — ещё одно подтверждение расистского поведения этого режима».

В заявлении также говорится: «принятие в Кнессете закона, разрешающего судить и заключать в тюрьму детей младше 14 лет, является явным нарушением международных законов и договоров».

Далее в заявлении ХАМАС говорится: «этот закон нарушает конвенции ООН о правах ребёнка и является преступным шагом со стороны фашистских оккупантов в отношении всех слоёв палестинского народа».