На чьей стороне истории вы стоите?
8 нояб. 2024 г., 12:34
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Нетаньяху, Галант, Израиль и его сторонники утонут в крови детей Газы.
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