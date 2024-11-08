8 нояб. 2024 г., 12:34
??????? ID: 85653146
T T
0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

????

На чьей стороне истории вы стоите?

8 нояб. 2024 г., 12:34
??????? ID: 85653146
На чьей стороне истории вы стоите?

Нетаньяху, Галант, Израиль и его сторонники утонут в крови детей Газы.

Download 45 MB
0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

????

Похожие новости

??? ???????????

You are replying to: .