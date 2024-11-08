Лидер Ансаруллах: Иран считает поддержку палестинцам исламским долгом

Израильский режим не смог добиться успеха в военном противостоянии с бойцами сопротивления, что привело к нападению на мирных жителей в попытке заставить их покинуть свои дома, сообщило в четверг йеменское издание Al-Masirah News.

"Преступное поведение врага Израиля было с самого первого дня, и Иран на тот момент не имел никакого отношения к тому, что происходило в арабском регионе. Одна из особенностей Исламской революции в Иране заключается в том, что страна считает поддержку палестинской нации своим исламским долгом.

Лидер йеменского движения «Ансаруллах» подверг критике позицию по отношению к геноциду палестинской нации. "Многие согласились быть зрителями и не имеют позиции ни на каком уровне, и это очень печально. Даже на арабском и исламском политическом, дипломатическом и исламском уровнях буквально нет позиции", сказал он.