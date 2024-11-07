«Хезболла» нанесла мощный ракетный удар по Израилю

12-й канал сионистского режима сообщил в четверг, что из Ливана в направлении севера оккупированной Палестины были запущены десятки ракет.

Сигналы тревоги прозвучали в различных районах Израиля, включая Хайфский залив и район Аль-Джалиль.

В связи с этим представитель сионистской армии заявил, что из Ливана в сторону Галилеи, Хайфского залива и Акры было выпущено 40 ракет.

Другие сионистские СМИ также сообщили, что десятки ракет были выпущены в направлении районов «Западная Галилея» и «Криот», и в сообщениях указывается, что ракета попала в сионистское поселение «Каффар Месарик».

По данным СМИ, в результате этого нападения ранения получили несколько сионистов.