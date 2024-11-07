В Газе захватили израильский беспилотник-шпион

Бригады ан-Нассера Салаха ад-Дин сообщили, что взяли под контроль дрон типа «EVO Max» во время шпионской миссии в небе над центром сектора Газа.

Кроме того, представитель сил мученика Омара аль-Касима, военного крыла Демократического фронта освобождения Палестины, заявил, что судьба оккупационной армии – поражение на фоне стабильности и сопротивления Палестины.

«Мы атаковали позиции противника в Рафахе. Кроме того, ракетами малой дальности был обстрелян центр сбора сионистских вооруженных сил на востоке Рафаха», заявил Абу Халед.