7 нояб. 2024 г., 16:28
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В Газе захватили израильский беспилотник-шпион

7 нояб. 2024 г., 16:28
??????? ID: 85652741
В Газе захватили израильский беспилотник-шпион

Тегеран, 7 ноября. ИРНА — Палестинское сопротивление сообщило о захвате дрона-шпиона сионистского режима в небе над сектором Газа.

Бригады ан-Нассера Салаха ад-Дин сообщили, что взяли под контроль дрон типа «EVO Max» во время шпионской миссии в небе над центром сектора Газа.

Кроме того, представитель сил мученика Омара аль-Касима, военного крыла Демократического фронта освобождения Палестины, заявил, что судьба оккупационной армии – поражение на фоне стабильности и сопротивления Палестины.

 «Мы атаковали позиции противника в Рафахе. Кроме того, ракетами малой дальности был обстрелян центр сбора сионистских вооруженных сил на востоке Рафаха», заявил Абу Халед.

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