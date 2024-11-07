На Западном берегу продолжаются тяжелые бои между бойцами Сопротивления и оккупантами

«Мы произвели взрыв бомбы на пути военного автомобиля оккупационной армии, что привело к потерям среди них», - заявили в группировке "Сарая аль-Кудс" о проведенной операции против оккупационной армии в лагере беженцев в Тулькарме.

В то же время, палестинские источники сообщили о нападении военнослужащих израильского режима на город Тулькарм на Западном берегу, а также на лагерь Нур Шамс на севере Западного берега, упомянув о столкновениях между бойцами палестинского Сопротивления и армией израильского режима.

«Наши бойцы ведут тяжелые бои с оккупационными силами в районе лагеря Тулькарм, открывая огонь по ним, - отмечается в другом заявлении группировки "Сарая аль-Кудс". - Наши бойцы атаковали автомобили оккупантов с помощью бомбы, нанеся им потери».