Верховный лидер: джихад в Ливане, в Газе и в Палестине неизбежно повлечет за собой победу фронта Истины

"Джихад, который сегодня могущественно продолжается в Ливане, в Газе и в Палестине, неизбежно повлечет за собой победу фронта Истины. Это то, что человек наблюдает в совокупности происходящих событий, а также понимает исходя из божественных обещаний", сказал аятолла Хаменеи на встрече с членом Совета экспертов шариата в четверг.

"Эти дни совпали с сороковинами мученической смерти великого и неустанного муджахида нашего времени господина сайед Хасана Насруллы – да будет доволен им Аллах, и да увеличит Аллах его степени, и да увеличит ему Аллах вознаграждения! Мы чтим память этого великого мученика", сказал лидер.

"Мы чтим память мученика Хании, мученика Сафиаддина, мученика Синвара, мученика Нильфрушана и других мучеников Сопротивления", отметил аятолла Хаменеи.

По словам лидера, Хезболла сильна. "Если Бог пожелает, мир увидит тот день, когда сионистский режим потрепит поражение от Хезболлы", подчеркнул он.

Аятолла Хаменеи добавил, что за последние пятнадцать лет палестинское сопротивление имело девять конфликтов с сионистским режимом. Во всех этих 9 раз они победили. Даже сегодня палестинское сопротивление победило, вопреки тому, что может увидеть поверхностный человек.