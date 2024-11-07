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Иравани: геноцид в Газе со стороны сиониского режима является явным нарушением прав человека

7 нояб. 2024 г., 10:36
Новости ID: 85652387
Иравани: геноцид в Газе со стороны сиониского режима является явным нарушением прав человека

Нью-Йорк, 7 ноября, ИРНА – Преднамеренное использование сиониским режимом голода как оружия против палестинского народа усугубляло гуманитарный кризис в секторе Газа и создавало невыносимые условия для палестинцев. С таким заявлением выступил в среду, 6 ноября, на неофициальном пленарном заседании для заслушивания брифинга о работе БАПОР посол и постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

«Геноцид, осуществляемый сионистским режимом, и продолжавшаяся блокада Газы подвергали тысячи гражданских лиц, в том числе женщин и детей, немедленной опасности», - заявил посол Ирана, выразив глубокую обеспокоенность Исламской Республики Иран тяжелым положением палестинских беженцев, особенно в секторе Газа.

«Данные действия не только представляют собой явное нарушение прав человека, но и являются преднамеренным использованием голода как оружия против палестинского народа, -  подчеркнул иранский дипломат. - Эти действия усугубляли гуманитарный кризис и создавали невыносимые условия для палестинского народа».

В другой части своего выступления постпред Ирана при ООН поблагодарил генерального комиссара БАПОР Филиппа Лаззарини за его выдающееся руководство и непрерывные усилия по обеспечению финансовой стабильности агентства и сохранению его деятельности.

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