Иравани: геноцид в Газе со стороны сиониского режима является явным нарушением прав человека

«Геноцид, осуществляемый сионистским режимом, и продолжавшаяся блокада Газы подвергали тысячи гражданских лиц, в том числе женщин и детей, немедленной опасности», - заявил посол Ирана, выразив глубокую обеспокоенность Исламской Республики Иран тяжелым положением палестинских беженцев, особенно в секторе Газа.

«Данные действия не только представляют собой явное нарушение прав человека, но и являются преднамеренным использованием голода как оружия против палестинского народа, - подчеркнул иранский дипломат. - Эти действия усугубляли гуманитарный кризис и создавали невыносимые условия для палестинского народа».

В другой части своего выступления постпред Ирана при ООН поблагодарил генерального комиссара БАПОР Филиппа Лаззарини за его выдающееся руководство и непрерывные усилия по обеспечению финансовой стабильности агентства и сохранению его деятельности.