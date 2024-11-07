7 нояб. 2024 г., 05:17
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Глава МИД Ирана выразил сожаление в связи с бездействием Европы в отношении преступлений Израиля

7 нояб. 2024 г., 05:17
??????? ID: 85652191
Глава МИД Ирана выразил сожаление в связи с бездействием Европы в отношении преступлений Израиля

Тегеран, 7 ноября. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выразил сожаление тем, что Европейский союз не предпринял никаких ощутимых мер для противодействия преступлениям израильского режима против народа Палестины и Ливана.

«Вызывает сожаление то, что ЕС не предпринял никаких ощутимых действий для противодействия противозаконным мерам Израиля и отвратительным преступлениям против народа Палестины и Ливана», — сказал Арагчи во время телеыонного разговора со своей финской коллегой Элиной Валтонен.

"Основной причиной продолжающегося кризиса в регионе является разжигание войны и геноцид со стороны израильского режима", сказал министр иностранных дел Ирана, добавив, что это происходит в то время, когда иранская нация имеет историю стремления к миру.

Валтонен со своей стороны заявила, что Финляндия обеспокоена кризисом в регионе, выразив надежду на скорейшее восстановление мира и стабильности в Западной Азии.

В ходе переговоров оба дипломата также подчеркнули необходимость продолжения переговоров, направленных на расширение двусторонних связей и активизацию консульского сотрудничества.

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