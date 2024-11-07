7 нояб. 2024 г., 04:39
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Новости ID: 85652185
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КСИР: Сионисты должны ждать нашего ответа

7 нояб. 2024 г., 04:39
Новости ID: 85652185
КСИР: Сионисты должны ждать нашего ответа

Тегеран, 7 ноября. ИРНА — Заместитель командующего силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) адмирал Али Фадави заявил, что Израиль должен ждать ответ Ирана в рамках операции «Правдивое обещание 3».

"Мы не исключаем любого превентивного удара со стороны США и Сионистского режима с целью удержать Иран от реализации операции "Правдивое обещание" в ее третьей версии", сказал Фадави в интервью телеканалу Al Masirah.

По словам, замглавы КСИР, Израиль не обладает достаточными возможностями, чтобы противостоять Ирану. "Иран и фронт сопротивления находятся в готовности, а Сионисты не способны противостоять нам и должны ожидать нашего ответа", сказал он.

"В наших арсеналах достаточно оружия и у нас хватает мощь, чтобы поразить сионистов", отметил Фадави, добавив, что "география сионистского режима невелика, и у нас есть целый ряд больших и влиятельных целей внутри этого режима".

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