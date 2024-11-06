Генсек «Хезболлы» пообещал заставить Израиль запросить прекращения огня

«Мы заставим Израиль запросить прекращения огня», заявил шейх Касем в обращении к ливанцам по случаю 40-дневной годовщины убийства бывшего лидера организации шейха Хасана Насруллы.

«Сионисты будут кричать под тяжестью наших ракет и беспилотников», сказал он.

«С его мученической смертью Сайед Хасан Насралла остается жив, и мы продолжим его путь», заявил Касем, подтвердив намерение Хезболлы усилить сопротивление.

Обращаясь к Газе, Касем высоко оценил стойкость палестинского региона, отметив, что народ Газы выйдет победителем.

Он раскритиковал отказ премьер-министра сионистского режима Биньямина Нетаньяху положить конец продолжающемуся конфликту, предположив, что Нетаньяху вынашивает амбиции, которые выходят за рамки Газы и Ливана, угрожая всему региону.

Касем обвинил Нетаньяху в попытке стереть влияние Хезболлы, установить удаленный контроль над Ливаном и перекроить карту Ближнего Востока.

Он описал военный потенциал Израиля, подкрепленный поддержкой США, как инструменты для кампании насилия против мирных жителей.

«Сионистский режим может полагаться на свое превосходство в воздухе и наземные силы, но он боится конфронтации с опытными бойцами Хезболлы», заявил Касем.

«У Хезболлы есть десятки тысяч хорошо обученных бойцов с необходимым снаряжением для длительного противостояния», сказал он, добавив, что на оккупированных территориях нет места, которое было бы вне досягаемости наших ракет и беспилотников.

«Мы полагаемся на поле боя, а не на политические маневры»