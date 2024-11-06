6 нояб. 2024 г., 19:04
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Иракское сопротивление совершило третью за день атаку при помощи БПЛА на цели Израиля

6 нояб. 2024 г., 19:04
??????? ID: 85651978
Иракское сопротивление совершило третью за день атаку при помощи БПЛА на цели Израиля

Тегеран, 6 ноября. ИРНА — "Исламское сопротивление Ирака" осуществило в среду при помощи беспилотников три атаки на "жизненно важные цели" в Израиле.

"В рамках политики борьбы с оккупационным режимом и поддержки народа Палестины и сектора Газа, а также в ответ на преступления сионистского режима против гражданского населения, включая женщин, детей и пожилых людей, беспилотник атаковал жизненно важную сионистскую цель к югу  от оккупированных территорий", говорится в заявлении движения "Исламское сопротивление Ирака".

"Исламское сопротивление Ирака" подчеркнуло, что  продолжает свои атаки на Израиль, поскольку израильские военные усиливают свое наступление на Газу и Ливан. 

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