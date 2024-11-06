6 нояб. 2024 г., 18:51
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Новости ID: 85651965
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В Рамалле проведена антисионистская операция

6 нояб. 2024 г., 18:51
Новости ID: 85651965
В Рамалле проведена антисионистская операция

Тегеран, 6 ноября. ИРНА — СМИ сообщили о проведении антисионистской операции и ранении нескольких сионистских поселенцев в Рамалле.

По данным сети «Аль-Кудс», сионистские СМИ сообщили, что звук выстрелов был слышен у входа в поселение «Шило» на севере Рамаллаха, расположенного на Западном берегу.

Источники заявили, что первоначальные доказательства указывают на операцию по наезду на сионистов автомобилем.

Некоторые источники также заявили, что в результате этой операции были ранены 2 сиониста.

В этой связи представитель армии сионистского режима также подтвердил эту новость и заявил о мученической смерти оператора операции.

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