В Рамалле проведена антисионистская операция

По данным сети «Аль-Кудс», сионистские СМИ сообщили, что звук выстрелов был слышен у входа в поселение «Шило» на севере Рамаллаха, расположенного на Западном берегу.
Источники заявили, что первоначальные доказательства указывают на операцию по наезду на сионистов автомобилем.
Некоторые источники также заявили, что в результате этой операции были ранены 2 сиониста.
В этой связи представитель армии сионистского режима также подтвердил эту новость и заявил о мученической смерти оператора операции.
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