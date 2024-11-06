В Рамалле проведена антисионистская операция

По данным сети «Аль-Кудс», сионистские СМИ сообщили, что звук выстрелов был слышен у входа в поселение «Шило» на севере Рамаллаха, расположенного на Западном берегу.

Источники заявили, что первоначальные доказательства указывают на операцию по наезду на сионистов автомобилем.

Некоторые источники также заявили, что в результате этой операции были ранены 2 сиониста.

В этой связи представитель армии сионистского режима также подтвердил эту новость и заявил о мученической смерти оператора операции.