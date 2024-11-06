Иран и Пакистан уверены, что террористические группировки тесно связаны с израильским режимом

Сегодня, в конце своего визита в Исламабад, столицу Пакистана, глава МИД Ирана в беседе с журналистами отметил общую решимость двух стран в борьбе с терроризмом. По его словам, в ходе визита состоялся обмен мнениями по вопросам региона и ситуации в Афганистане, обсуждалась проблема терроризма и необходимость совместных действий против этого явления.

«Обе страны считают, что между этими группировками и сионистским режимом существует тесная связь, о чем свидетельствует совпадение агрессивных действий сионистского режима и активизации террористических группировок», - заявил иранский дипломат.

«Наши пакистанские партнеры разделяют аналогичное мнение. Мы решили усилить наши действия против этих террористических группировок», - добавил он.

Министр иностранных дел Ирана выразил удовлетворение результатами визита в Пакистан, отметив, что состоялись очень продуктивные встречи и были достигнуты важные договоренности. Он подчеркнул, что позиции Ирана и Пакистана по региональным вопросам очень близки и согласованы.

«В Пакистане наблюдается беспрецедентное осуждение сионистского режима как среди населения, так и в средствах массовой информации. Существует единое мнение о необходимости прекращения атак и преступлений сиониского режима», - заключил Аракчи.