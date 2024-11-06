6 нояб. 2024 г., 12:52
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Новости ID: 85651553
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72% американцев недовольны направлением, в котором движется их страна

6 нояб. 2024 г., 12:52
Новости ID: 85651553
72% американцев недовольны направлением, в котором движется их страна

Тегеран, 6 ноября, ИРНА – Опрос американских избирателей, проведенный на выходе из избирательных участков, показал, что 72% из них недовольны направлением, в котором движется их страна.

«Телеканал CNN опубликовал первые результаты опроса на выходе (из избирательных участков - ред.), которые могут быть тревожными для Камалы Харриса», - написал американский журнал Newsweek.

Согласно этим результатам, только 7% американцев выразили энтузиазм по поводу направления, в котором движется их страна, и лишь 19% заявили, что они довольны этим курсом.

В то же время уровень недовольства избирателей, участвовавших в президентских выборах 2024 года, достиг 43%, и 29% выразили гнев по поводу текущего направления развития своей страны.

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