6 нояб. 2024 г., 05:01
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Новости ID: 85651040
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Президент Ирана уделяет внимание на доработке соглашений между Тегераном и Москвой по МТК «Север-Юг»

6 нояб. 2024 г., 05:01
Новости ID: 85651040
Президент Ирана уделяет внимание на доработке соглашений между Тегераном и Москвой по МТК «Север-Юг»

Тегеран, 6 ноября. ИРНА — Посол Ирана в Москве Казем Джалали в ходе встреч с советниками президента РФ Игорем Левитиным заявил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан уделяет особое внимание доработке достигнутых соглашений между Тегераном и Москвой по Международному транспортному коридору «Север-Юг».

Встреча посла Ирана в Российской Федерации с советниками президента Рф состоялась во вторник в посольстве Исламской Республики.

"В ходе визита президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана в Россию для участия в саммите БРИКС и по итогама двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным он отметил необходимость доработать достигнутые договоренности, учитывая важность коридора Север-Юг в развитии двусторонних и региональных отношений", сказал Джалали.

В этой связи посол Ирана в России предложил, чтобы делегация из России отправилась в Тегеран для продолжения переговоров, чтобы документы, связанные с этим проектом, были доработаны для подписания.

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