Президент Ирана уделяет внимание на доработке соглашений между Тегераном и Москвой по МТК «Север-Юг»

Встреча посла Ирана в Российской Федерации с советниками президента Рф состоялась во вторник в посольстве Исламской Республики.

"В ходе визита президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана в Россию для участия в саммите БРИКС и по итогама двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным он отметил необходимость доработать достигнутые договоренности, учитывая важность коридора Север-Юг в развитии двусторонних и региональных отношений", сказал Джалали.

В этой связи посол Ирана в России предложил, чтобы делегация из России отправилась в Тегеран для продолжения переговоров, чтобы документы, связанные с этим проектом, были доработаны для подписания.