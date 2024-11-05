"Хезболла" нанесла ракетные удары по израильским базам

Движение "Хезболла" в заявлении, опубликованном во вторник о нападении на военную базу Аль-Рамта.

"В поддержку сопротивления в Газе и в защиту Ливана и его народа сегодня утром мы нанесли удар специальными ракетами по месту сбора сил израильской вражеской армии на базе Аль-Рамта, расположенной на оккупированных холмах Кафр-Шуба в Ливане", говорится в заявлении Хезболлы.

В другом заявлении, "Хизбалла" сообщила, что ее боевики нанесли ракетный удар по казармам Маалия Голани (штаб-квартира 810-й бригады Хармон).