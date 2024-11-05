5 нояб. 2024 г., 19:16
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85650833
T T
2 Persons

"Хезболла" нанесла ракетные удары по израильским базам

5 нояб. 2024 г., 19:16
Новости ID: 85650833
"Хезболла" нанесла ракетные удары по израильским базам

Тегеран, 5 ноября. ИРНА —Ливанское движение «Хезболла» нанесло ракетные удары по базам и казармам сионистских вооруженных сил, в том числе «Аль-Рамту», «Маалию Голани» (штаб 810-й бригады «Хермон»), «Дуфиф» и завод по производству взрывчатых веществ в Аль-Хадире, расположенный в к югу от оккупированного города Хайфа.

Движение "Хезболла" в заявлении, опубликованном во вторник о нападении на военную базу Аль-Рамта.

"В поддержку сопротивления в Газе и в защиту Ливана и его народа сегодня утром мы нанесли удар специальными ракетами по месту сбора сил израильской вражеской армии на базе Аль-Рамта, расположенной на оккупированных холмах Кафр-Шуба в Ливане", говорится в заявлении Хезболлы.

В другом заявлении, "Хизбалла" сообщила, что ее боевики нанесли ракетный удар по казармам Маалия Голани (штаб-квартира 810-й бригады Хармон).

2 Persons

Ваш комментарий

You are replying to: .