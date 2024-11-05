5 нояб. 2024 г., 15:45
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Иранские спутники «Коусар» и «Ходход» успешно выведены на 500-километровую орбиту Земли

5 нояб. 2024 г., 15:45
??????? ID: 85650666
Иранские спутники «Коусар» и «Ходход» успешно выведены на 500-километровую орбиту Земли

Тегеран, 5 ноября. ИРНА — Два иранские спутника «Коусар» и «Ходход», запушенные ранее в 2:48 по тегеранскому времени (2:18 мск) российской ракетой-носителем «Союз» были успешно выведены на 500-километровую орбиту Земли.

5 ноября 2024 года Россия успешно провела запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный, на борту которой находились 55 аппаратов, включая два спутника из Ирана. 

Спутник для высокоточного наблюдения «Коусар» и коммуникационный аппарат «Ходход» считаются первыми аппаратами, разработанными частной компанией «Омид Фаза».

Ранее посол Ирана в Москве заявил, что запуск этих спутников является важным шагом для интеграции частного сектора Ирана в космическую индустрию.

Запуск иранских спутников на ракете «Союз» является частью широкой космической программы Ирана, которая нацелена на расширение возможностей страны в области дистанционного зондирования. 

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