Иранские спутники «Коусар» и «Ходход» успешно выведены на 500-километровую орбиту Земли

5 ноября 2024 года Россия успешно провела запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный, на борту которой находились 55 аппаратов, включая два спутника из Ирана.

Спутник для высокоточного наблюдения «Коусар» и коммуникационный аппарат «Ходход» считаются первыми аппаратами, разработанными частной компанией «Омид Фаза».

Ранее посол Ирана в Москве заявил, что запуск этих спутников является важным шагом для интеграции частного сектора Ирана в космическую индустрию.

Запуск иранских спутников на ракете «Союз» является частью широкой космической программы Ирана, которая нацелена на расширение возможностей страны в области дистанционного зондирования.