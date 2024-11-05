Иракское сопротивление совершило шесть атак при помощи БПЛА на цели Израиля

"В рамках политики борьбы с оккупационным режимом и поддержки народа Палестины и сектора Газа, а также в ответ на преступления сионистского режима против гражданского населения, включая женщин, детей и пожилых людей, беспилотник атаковал жизненно важную сионистскую цель к северу от оккупированных территорий", говорится в заявлении движения "Исламское сопротивление Ирака".

"Исламское сопротивление Ирака" подчеркнуло, что продолжает свои атаки на Израиль, поскольку израильские военные усиливают свое наступление на Газу и Ливан.