5 нояб. 2024 г., 14:34
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Новости ID: 85650576
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Командующий ВВС армии ИРИ: любая ошибка врага приведет к его раскаянию

5 нояб. 2024 г., 14:34
Новости ID: 85650576
Командующий ВВС армии ИРИ: любая ошибка врага приведет к его раскаянию

Бушехр, 5 ноября, ИРНА – Я рекомендую врагам Ислама и священного строя Исламской Республики Иран не совершать ошибок, которые могут привести к их раскаянию, заявил вечером в понедельник командующий ВВС армии Исламской Республики Иран бригадный генерал Хамид Вахеди.

«Пусть враги запомнят, что мужчины дивизии Ислама убеждены в необходимости защищать свою страну, строй Исламской Республики и свою религию, и эти убеждения удвоили их мощь», - отметил бригадный генерал Вахеди.

В связи с недавней атакой, проведенной режимом Израиля против Исламской Республики Иран, Вахеди отметил, что стране был нанесен небольшой ущерб, однако силы противовоздушной обороны стойко встали на защиту и успешно завершили свою миссию по охране воздушного пространства страны.

По словам генерала, воздушные силы всегда готовы к всесторонней защите страны и будут защищать её до последней капли крови.

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