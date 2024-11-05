Командующий ВВС армии ИРИ: любая ошибка врага приведет к его раскаянию

«Пусть враги запомнят, что мужчины дивизии Ислама убеждены в необходимости защищать свою страну, строй Исламской Республики и свою религию, и эти убеждения удвоили их мощь», - отметил бригадный генерал Вахеди.

В связи с недавней атакой, проведенной режимом Израиля против Исламской Республики Иран, Вахеди отметил, что стране был нанесен небольшой ущерб, однако силы противовоздушной обороны стойко встали на защиту и успешно завершили свою миссию по охране воздушного пространства страны.

По словам генерала, воздушные силы всегда готовы к всесторонней защите страны и будут защищать её до последней капли крови.