Иран и Пакистан подчеркнули общую позицию по Израилю

"Тегеран, в отличие от сионистского режима, никогда не желает эскалации напряженности, но согласно статье 51 Устава ООН он имеет полное право самооборону, и в соответствии со временем и ситуацией, определенными Ираном, мы ответим на эту агрессию сионистского режима", сказал Арагчи на совместной пресс-конференции с пакистанским коллегой Исхаком Даром в Исламабаде.

"Варварский характер сионистов в секторе Газа и Ливане стал более заметен по мере эскалации агрессии и безрассудных нападений", добавил иранский министр.

"Мы ценим откровенную и четкую позицию премьер-министра Пакистана против агрессии Израиля", сказал Арагчи.

"Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Исламской Республики Пакистан решительно осужил агрессивное преступление сионистского режима против Исламской Республики Иран, подчеркнув твердую позицию Тегерана и Исламабада против незаконных действий Израиля на оккупированных территориях.

"Своей агрессией Израиль совершил явное нарушение международного права, Устава Организации Объединенных Наций, а также суверенитета и территориальной целостности Исламской Республики Иран", отметил он.

"Мы признательны за поддержку Тегераном членства Исламабада в БРИКС", добавил глава МИД Пакистана.