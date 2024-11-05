5 нояб. 2024 г., 12:14
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Аракчи: с признанием Зеленского о непоставках иранских ракет в Россию Европа должна положить конец этому абсурду

5 нояб. 2024 г., 12:14
??????? ID: 85650329
Аракчи: с признанием Зеленского о непоставках иранских ракет в Россию Европа должна положить конец этому абсурду

Тегеран, 5 ноября, ИРНА – Даже президент Украины открыто заявляет, что никакие иранские ракеты не были переданы России. Пришло время Европейскому Союзу положить конец этому абсурду. Об этом заявил сегодня глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

«Недавно Европейский Союз ввел ограничения для обычных пассажиров, как иранских, так и неиранских, запретив авиакомпаниям Ирана выполнять рейсы в Европу. Это решение было принято на основании ложного и необоснованного утверждения о том, что Иран передал России баллистические ракеты для использования в конфликте с Украиной», - отметил Аракчи в сообщении, размещенном в социальной сети Х.

«Даже сам президент Украины Владимир Зеленский открыто заявил, что никакие иранские ракеты не были переданы России, - добавил иранский дипломат. - Пришло время Европейскому Союзу положить конец этому абсурду».

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