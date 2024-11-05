Аракчи: с признанием Зеленского о непоставках иранских ракет в Россию Европа должна положить конец этому абсурду

«Недавно Европейский Союз ввел ограничения для обычных пассажиров, как иранских, так и неиранских, запретив авиакомпаниям Ирана выполнять рейсы в Европу. Это решение было принято на основании ложного и необоснованного утверждения о том, что Иран передал России баллистические ракеты для использования в конфликте с Украиной», - отметил Аракчи в сообщении, размещенном в социальной сети Х.

«Даже сам президент Украины Владимир Зеленский открыто заявил, что никакие иранские ракеты не были переданы России, - добавил иранский дипломат. - Пришло время Европейскому Союзу положить конец этому абсурду».