Пезешкиян посетит Азербайджан с официальны визитом

Хабибулла Аббаси, руководитель отдела по связям с общественностью администрации Президента, в понедельник в интервью ИРНА сообщил, что Масъуд Пезешкиян, президент Исламской Республики Иран, отправится в Баку, столицу Азербайджанской Республики, на следующей неделе для участия в саммите ООН по изменению климата, известном как «COP29».

Конференции ООН по изменению климата — это серия ежегодных встреч, посвященных изменению климата, которые проводятся с 1995 года.

Цель этих конференций — проверка прогресса, достигнутого участниками Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) в деле сдерживания изменения климата.

29-я сессия этой ежегодной конференции состоится с 11 по 22 ноября в Баку, столице Азербайджанской Республики.